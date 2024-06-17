Происшествия

Почти 10 млн рублей отобрали мошенники у жителей Псковской области

Почти 10 миллионов рублей лишились несколько жителей Псковской области в результате различных мошеннических уловок неустановленных лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Опочки, Дедовичей, Порхова, Новосокольнического и Псковского районов звонили неизвестные лица. Они представлялись банковскими служащими, правоохранителями и операторами сотовых компаний.

Звонившие заявляли, что некие злоумышленники якобы пытаются незаконно оформить на собеседников кредиты или списать с их счетов денежные средства. И чтобы предотвратить эти противоправные деяния необходимо будто бы незамедлительно перевести деньги на «безопасный счет».

Другим собеседникам звонившие предлагали солидный заработок с использованием возможностей Сети. А некоторых сограждан злоумышленники ввели в заблуждение при операциях купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Поддавшись на ухищрения мошенников, доверчивые люди не досчитались в общей сложности свыше 9 миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Кроме того, в регионе отмечены новые факты неправомерного доступа к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием учетных записей. Злоумышленники, представляясь сотрудниками сотовых компаний, действовали под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.