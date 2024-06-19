Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли на обочине дороги в Псковском районе

Артиллерийский снаряд калибра 76 мм обнаружили на обочине дороги в Псковском районе 19 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны нашли на 31-м километре автомобильной дороги Быстроникольское - Черская. Для идентификации снаряда на место выезжали специалисты аварийно-спасательной службы.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).