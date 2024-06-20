Происшествия

Жилой дом горел в стругокрасненской деревне Хредино

Жилой дом горел в деревне Хредино Стругокрасненского муниципального округа 19 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре на улице Андрея Иванова сообщили в 7:17. В жилом доме огонь повредил кровлю, сгорела веранда. Причиной стало, предположительно, короткое замыкание электропроводки на веранде.

В этот же день в 19:29 поступило сообщение о возгорании в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» в Пскове. Сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара также стало короткое замыкание электропроводки. От огня спасли хозяйственную постройку.