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Следователи провели осмотр квартиры на улице Юности в Пскове, где было совершено убийство

Следователи провели осмотр квартиры на улице Юности в Пскове, где муж убил жену в ночь на 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Видео: СУ СК РФ

20 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире многоквартирного жилого дома в городе Пскове тела 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан супруг погибшей, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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По версии следствия, в ночь с 19 на 20 июня между супругам произошла ссора на почве ревности, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил жену ножом в тело, шею и конечности, от повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.