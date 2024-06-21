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Пациент психбольницы в Пскове признался в убийстве, которое не совершал, а потом обратился в суд

Пациент Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии в Пскове признался в убийстве и был заключен под стражу на шесть месяцев. Впоследствии выяснилось, что мужчина к преступлению непричастен, и суд постановил выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте городского суда.

В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела. В ходе следствия 15 июня 2023 года он также дал признательные показания в совершении убийства, было возбуждено еще одно уголовное дело. По трем преступлениям ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Впоследствии при допросе в качестве обвиняемого мужчина не признал вину в совершении убийства, указав на нахождение в указанный период в Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии на лечении.

Постановлением Псковского городского суда от 17 июня 2023 года мужчину заключили под стражу до 13 августа. Затем срок содержания под стражей продлевали, в конечном итоге - до 12 января 2024 года. Постановлением от 18 декабря 2023 года уголовное преследование прекратили в связи с непричастностью мужчины к совершению преступления. Уголовное преследование по другим преступлениям продолжено.

Отмечается, что мужчина был замечен за употреблением галлюциногенов, неоднократно лечился от наркотической зависимости и имеет суицидальные мысли. После прекращения уголовного преследования по обвинению в убийстве мужчина просил суд взыскать с Министерства финансов Российской Федерации компенсацию морального вреда в порядке реабилитации в размере 1 000 000 рублей, однако его иск удовлетворили частично в связи с явкой с повинной и признанием в якобы совершении убийства и наличием уголовного преследования по другим преступлениям.

Мужчина в суде не смог пояснить, зачем признался в убийстве, которое не совершал.

В суд в качестве третьего лица вызывался следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Псковской области, однако на заседание он не явился.