Происшествия

Несколько автомобилей повреждены из-за горения мусора в Пскове

Два автомобиля повреждены из-за горения мусора в Пскове 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре на улице Коммунальной, 42 поступила в ведомство в 1:16. На площадке горел мусор. В автомобиле Nissan Almera 2003 года выпуска огонь повредил правую фару, правое зеркало и оплавил бампер.

В автомобиле Lada XRay 2021 года выпуска повреждены правая фара, оплавлена решетка радиатора и бампер, государственный регистрационный знак.

Предположительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Еще об одном пожаре сообщили в 2:06. В деревне Неелово-1 в многоквартирном жилом доме по улице Новой в трехкомнатной квартире сгорели постельные принадлежности.

Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. От огня спасли двух человек и квартиру.