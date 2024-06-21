Происшествия

Пскович взял на себя роль «курьера» в преступной схеме и лишился свободы

45-летнего жителя города Пскова осудили по делу об участии в четырех эпизодах мошенничества в отношении пенсионеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуре Новоржевского муниципального округа.

В ходе судебного заседания установлено, что в период до 5 июня 2023 года подсудимый вступил в преступную группу с неустановленными лицами, которые путем обмана осуществляли звонки на стационарные и мобильные телефоны потерпевших пенсионеров, представлялись при этом близкими родственниками, следователями, юристами и сообщали им заведомо ложные сведения о несуществующих фактах дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине их родственников и близких лиц, для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств за освобождение их родных от уголовной ответственности.

Осужденный взял на себя обязанность «курьера», задача которого заключалась в получении денег у заведомо для него обманутых пожилых потерпевших.

Таким образом мужчина в 2023 году похитил у четырех потерпевших пенсионеров денежные средства в общей сумме 745 тысяч рублей, которые переводил по указанию руководителей на банковские счета, часть похищенных денежных средств с разрешения руководителя организованной группы забирал себе.

Пушкиногорский районный суд признал мужчину виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретной роли подсудимого, смягчающих наказание обстоятельств, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме.