Происшествия

10 раз пытались подкупить псковских таможенников на российско-латвийской границе в 2024 году

На российско-латвийской границе псковские таможенники в 2024 году сообщили руководству о 10 попытках дачи взяток в ходе таможенного контроля за обход действующего законодательства. Склонения сотрудников таможни к совершению коррупционных правонарушений пресечены, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Все факты обращения к таможенникам в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений пресечены и задокументированы, в отношении граждан-взяткодателей возбуждено 9 уголовных дел: 5 уголовных дел по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий); 3 уголовных дела по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и 1 уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Предложения о взятке поступали как от иностранных граждан, так и от соотечественников.

«На таможенном посту МАПП "Убылинка" в этом году зафиксировано наибольшее количество попыток склонения должностных лиц таможни к взяточничеству. Взяткодатели предлагают валюту различных государств инспекторскому составу и руководителям. Максимальный размер предложенной сотрудникам таможенного поста в этом году взятки составил 3,1 тыс. долларов США. Обращаю внимание, что факт дачи взятки физическим лицом должностному лицу, несмотря на ее размер, уже является уголовным преступлением», – рассказала заместитель начальника таможни Екатерина Андреева.