Происшествия

Пожилой великолучанин отделался штрафом за наезд на квадроцикле и избиение своего знакомого

68-летний житель Великолукского района заплатит штраф за наезд квадроциклом и избиение знакомого на поле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 20 мая 2023 года в дневное время потерпевший находился на поле и сеял овес. Позже между ним и другим мужчиной возник конфликт. В ходе конфликта обвиняемый наехал квадроциклом на потерпевшего, отчего тот упал, а затем нанес потерпевшему более трех ударов кулаками в область тела, тем самым причинив телесные повреждения в виде ушибов.

Мужчине назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.