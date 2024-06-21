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Великолучанин 23 года оставался безнаказанным за убийство знакомой с целью сокрытия другого преступления

Завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве, совершенном 23 года назад в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 февраля 2001 года в городе Великие Луки обвиняемый пришел в квартиру к супруге погибшего знакомого, которая в ходе беседы сообщила об имеющемся споре из-за квартиры с детьми погибшего мужа и потребовала совершить их убийство. При этом женщина пригрозила мужчине, что в случае невыполнения ее требований она сообщит в правоохранительные органы известные ей сведения о ранее совершенном обвиняемым преступлении. Опасаясь разоблачения, мужчина из имевшегося при нем огнестрельного оружия произвел не менее двух выстрелов в голову женщины, от которых смерть последней наступила на месте. Стрелявший с места преступления скрылся.



Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновного лица продолжалась. В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, в 2022 году уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль заместителем председателя Следственного комитета России Александром Клаусом. По результатам изучения имеющихся материалов по делу даны письменные указания о выполнении конкретных процессуальных действий, направленных на изобличение виновного лица.

Активная методическая и практическая помощь в расследовании была оказана сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, которые непосредственно участвовали в организации и проведении дополнительных следственно-оперативных мероприятий. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

В ходе дополнительного следствия особое внимание было направлено на организацию тщательной работы с лицами, входящими в круг общения потерпевшей и ее покойного супруга, смерть которого носила криминальный характер. Тщательно проверив и сопоставив показания свидетелей, проверив следственным путем различные версии произошедшего, следователи пришли к выводу, что к совершению расследуемого преступления причастен местный житель, с 2012 года отбывающий наказание в исправительной колонии за совершение ряда преступлений, в том числе и за квалифицированное убийство. С учетом собранных доказательств и благодаря достигнутому следователем психологическому контакту, обвиняемый признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои показания в ходе их проверки на месте происшествия.

Производство предварительного следствия по делу завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.