Происшествия

Безработного жителя Дедовичей подозревают в воровстве нескольких велосипедов

Безработный мужчина подозревается в воровстве нескольких велосипедов в Дедовичах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в поселке Дедовичи утром 24 июня у дома по улице Коммунаров неизвестный мужчина без применения насилия открыто похитил велосипед у женщины, работающей дворником, и уехал на нем. Потерпевшая обратилась за помощью в МО МВД России «Дедовичский».

Полицейские незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате, установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это – безработный житель Дедовичей 1965 года рождения. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Похищенное транспортное средство изъято.

Кроме того, фигурант подозревается также в краже велосипеда, совершенной свободным доступом в период с 23 по 24 июня от дома по улице Комбрига Васильева в Дедовичах. Причиненный ущерб составил около 25 тысяч рублей. Похищенный «железный конь» полицейскими обнаружен и изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в ходе следствия устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению и других подобного рода преступлений.