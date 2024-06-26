Происшествия

Ущерб на 15 млн рублей причинили лесному фонду при строительстве базы отдыха в Гдовском районе

В Гдовском районе причинен крупный ущерб лесному фонду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На территории Полновского участкового лесничества в Гдовском районе «Ресурс АТЭ» самовольно, с целью получения выгод имущественного характера от функционирования организованной данной коммерческой организацией базы отдыха, произвело земляные работы по обустройству принадлежащих юридическому лицу построек и оборудования. Вследствие этого допущено самовольное снятие почв на площади 113 квадратных метров, уничтожение, порча лесной подстилки и мха на площади 7 400 квадратных метров. Лесному фонду причинили ущерб на сумму более 15 млн рублей.

В целях возмещения вреда, причиненного окружающей среде, природоохранная межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском к ООО «Ресурс АТЭ» о возмещении ущерба. Рассмотрение искового заявления находится на контроле в прокуратуре Псковской области.