Происшествия

Нежилой дом сгорел в Печорах

Нежилой дом сгорел в Печорах 25 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Информация о возгорании на улице Первомайской поступила в ведомство в 14:58. Предположительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем. Пожарным удалось спасти от огня два жилых дома, три надворные постройки.

Еще об одном пожаре в этот же день стало известно в 22:15. В деревне Порожек-1 Дедовичского района в хозяйственной постройке огнем повреждена кровля. Предположительная причина - неисправность дымовой трубы. Пожарные спасли хозяйственную постройку.