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Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в нежилом доме в Пскове

27.06.2024 10:13|ПсковКомментариев: 0

Мужчина погиб при возгорании нежилого дома в Пскове 26 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре на улице Белинского, 43 поступила в ведомство в 14:58. В результате случившегося погиб мужчина, в нежилом доме сгорела кровля и пристроенная к нему веранда. Дом полностью выгорел изнутри.

Также на улице Белинского,45 огонь повредил сайдинг жилого дома. Жилище удалось спасти. Предположительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

Еще ободном пожаре сообщили в 19:53. Хозяйственная постройка сгорела на улице Заречной в поселке Идрица Себежского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.
Пожарные спасли от огня жилой дом и баню.

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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