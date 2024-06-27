Происшествия

Более 10 переломов, разорвана печень: порхович до смерти избил знакомого и отправился за решетку

40-летнего жителя города Порхова лишили свободы за убийство знакомого (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что 7 апреля 2023 нетрезвый житель Порхова из-за личной неприязни нанес знакомому не менее 10 ударов руками и 3 ударов ногами по телу. Потерпевший получил телесные повреждения в виде переломов в 13 местах, разрыв печени, от чего скоропостижно скончался на месте преступления.

Порховский районный суд признан напавшего виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок виновному предстоит в исправительной колонии строгого режима.