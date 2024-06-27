Происшествия

В действиях директора нацпарка «Себежский» усмотрели более тяжкое преступление

Уголовное дело в отношении директора национального парка «Себежский» Надежды Подоплекиной, которое рассматривалось в Себежском районном суде с сентября 2023 года, вернули обратно в прокуратуру. Об этом сообщается на сайте суда.

«Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления», - говорится в сообщении.

Летом 2022 года в отношении Надежды Подоплекиной возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата). В суд же поступило дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Смотрите также В отношении директора нацпарка «Себежский» возбудили уголовное дело

В сентябре прошлого года сообщалось, что директора национального парка «Себежский» отстранили от должности.

Смотрите также Директора нацпарка «Себежский» отстранили от должности

Напомним, в мае 2022 года Надежду Подоплекину привлекли к административной ответственности за нарушение порядка изменения госконтрактов.