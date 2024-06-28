Происшествия

Житель Санкт-Петербурга зарезал знакомого в Порховском районе

Жителя Санкт-Петербурга подозревают в убийстве знакомого в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-службаСУ СК России по Псковской области

Сообщение об обнаружении в помещении дачного дома трупа мужчины с ножевыми ранениями в области грудной клетки и конечностей поступило в правоохранительные органы 30 июня.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержали жителя города Санкт-Петербург, который приехал в Порховский район на свой дачный участок. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, 29 июня 2024 года в вечернее время обвиняемый со своим знакомым находился в своем дачном доме, когда между ними произошла пьяная ссора. В ходе возникшего конфликта хозяин дома взял кухонный нож и нанес гостю несколько ударов в область грудной клетки и конечностей. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.