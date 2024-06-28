Происшествия

Псковские коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий ливня

Псковские коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий ливня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«️Согласно прогнозу погоды городские коммунальные службы были приведены в полную готовность, чтобы ликвидировать последствия сильного ливня и ветра. ️ В эти минуты спецтехника работает в первую очередь на очистке дорог от мусора и грязи, которые забивают водостоки ливневой канализации. В дополнение, где есть необходимость идет откачка воды. С проезжей части убираются деревья, которые повреждены из-за сильного ветра. Далее перейдем во дворы», — рассказали в правительстве.

Также ПАО «Россети Северо-Запад» ведутся работы по восстановлению электроснабжения в некоторых районах города.️ Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную жизнь города.