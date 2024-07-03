Происшествия

Браконьера задержали за незаконную рыбалку в районе Самолвы

Пограничники совместно с сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области задержали россиянина, который в местах нереста с применением моторной лодки и запрещенных орудий лова незаконно ловил рыбу в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в акватории Теплого озера в районе Самолвы в границах природного заказника федерального значения «Ремдовский».

У задержанного изъяли незаконно добытые водные биоресурсы, моторную лодку и 140 метров рыболовных сетей.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Расследование уголовного дела продолжается.