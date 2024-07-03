Происшествия

Проверку по сообщению о гибели женщины в водоеме проводят в Бежаницком районе

Проверку по сообщению о гибели женщины в водоеме проводят в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

7 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в озере Алё в деревне Андрюшино Бежаницкого района тела женщины с признаками утопления. По полученной следствием информации, погибшей является жительница города Санкт-Петербурга, которая приехала с супругом в Бежаницкий район для отдыха.

6 июля в вечернее время женщина пошла к озеру купаться, после чего ее никто не видел.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.