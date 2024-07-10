Происшествия

Прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с взрывом газа в Опочецком районе

Прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с возгоранием газа в квартире жилого дома в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительным данным сегодня, около 6 часов утра в одной из квартир многоквартирного дома в Опочке Псковской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Опочецкого района, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

️Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту поставлены на контроль в прокуратуре области.