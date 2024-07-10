Происшествия

Управляющая компания приступила к ремонту дверных и оконных проемов после взрыва газа в Опочке

Управляющая компания приступила к оперативному ремонту дверных и оконных проемов после взрыва бытового газа в Опочке. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Проведено комплексное исследование пострадавшего МКД. По результатам все жильцы (кроме жителей трёх наиболее пострадавших квартир) вернулись домой», - рассказал Михаил Ведерников.

На место происшествия с утра организовали подвоз воды и питания для людей.

«Граждан, нуждающихся в размещении в пунктах временной дислокации, нет. Отдельно хочу отметить оперативность реагирования экстренных служб. Сотрудники пожарно-спасательной части прибыли на место через 4 минуты после поступления сигнала в дежурную службу, ещё через 5 минут горение было ликвидировано. Держим на контроле состояние двоих пострадавших. Они госпитализированы в Псковскую областную клиническую больницу – для этого была привлечена санитарная авиация», - добавил губернатор.