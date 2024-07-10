Происшествия

Аккаунты четырех жителей Пскова и Великих Лук на «Госуслугах» заблокировали мошенники

Мошенники обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам нескольких пользователей сайта «Госуслуги» из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, четырем пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. Под предлогом необходимости продления договоров на обслуживание сим-карт мошенники получили неправомерный доступ к личным кабинетам собеседников с последующим блокированием их учетных записей.

Доверчивые граждане, ничего не подозревая, предоставили звонившим свои персональные данные и коды из СМС-сообщений. В настоящее время потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Число подобных фактов, к сожалению, не снижается. С учетом негативной ситуации, складывающейся в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, полиция настоятельно рекомендует жителям региона проявлять максимальную осмотрительность при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону и не поддаваться на различные уловки нечистых на руку лиц», - добавили в УМВД.