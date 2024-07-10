Происшествия

Родители подростка в Дно заплатят почти 300 тысяч рублей за его незаконную подработку

Несовершеннолетнего уроженца города Дно привлекли к уголовной ответственности за мошенничество (часть 2 статьи 159 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 17 марта подсудимый, переписываясь в мессенджере Telegram с неустановленными в ходе следствия людьми, вступил с ними в преступный сговор. Злоумышленники решили похитить деньги у женщины под предлогом необходимости передачи денежных средств за освобождение ее родственников от уголовной ответственности.

Мошенники неоднократно звонили потерпевшей, представившись участковым уполномоченным полиции и адвокатом, и сообщили женщине заведомо ложную информацию о том, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и якобы из-за нее пострадала женщина-водитель, которая попала в реанимацию. Водителю якобы требовались деньги на операцию.

Для урегулирования данного вопроса потерпевшей предложили передать денежные средства курьеру. Жертва согласилась отдать мошенникам 100 000 рублей.

18 марта подросток, выполняя роль «курьера», прибыл по месту жительства потерпевшей, от которой получил пакет с находящимися в нем денежными средствами в сумме 100 000 рублей. После этого подсудимый посредством терминала банка перевел наличные средства в размере 98 000 рублей, а себе оставил 2 000 рублей.

В этот же день подсудимый аналогичным мошенническим способом завладел деньгами другого потерпевшего в сумме 190 000 рублей, при этом себе он оставил 5 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, частично возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб.

Суд признал его виновным, по совокупности преступлений подростку назначили наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Также с законного представителя несовершеннолетнего осужденного взыскали 98 000 рублей и 185 000 рублей в пользу потерпевших.