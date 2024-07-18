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Происшествия

Более двух миллионов рублей лишились доверчивые псковичи после общения с мошенниками

26.07.2024 18:07|ПсковКомментариев: 0

Более двух миллионов рублей лишился ряд жителей Псковской области в результате мошеннических действий злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под разными предлогами завладели их денежными средствами.

В частности, они сообщали о необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников. А иным пользователям махинаторы предложили дополнительный заработок в Сети. Кроме того, злоумышленники ввели в заблуждение пенсионерку, заявив, что ее дочь за совершенное ДТП может быть привлечена к уголовной ответственности. Поддались на ухищрения аферистов также некоторые псковичи при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности свыше двух с половиной миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках 25 июля отмечены факты неправомерного доступа мошенников к личным кабинетам трех пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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