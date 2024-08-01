Происшествия

Жителя Пскова обокрали в новом парке аттракционов

Мужчина обнаружил пропажу своего кошелька при посещении нового парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Находясь в парке аттракционов, пскович обнаружил пропажу кошелька, в котором были все банковские карты и девять тысяч рублей. Мужчина сразу обратился в полицию.

Дознаватель ОД УМВД России по городу Пскову по данному факту возбудил уголовное дело по первой части 158 статьи УК РФ. Максимальное наказание за совершённое преступление по данной статье – лишение свободы сроком до двух лет.