Происшествия

Пенсионер в джинсовой куртке пропал в Пскове

79-летний Владислав Красавцев пропал в Псковской области. Может находиться в Пскове или в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

8 августа мужчина ушел в неизвестном направлении. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка. Был одет в синюю джинсовую куртку, темные брюки, черные ботинки.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.