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«Запорю тебя»: пскович угрожал жене убийством за отказ дать деньги на выпивку

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении своей жены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова

Вечером в апреле мужчина распивал спиртные напитки у себя дома. Когда спиртное закончилось, он решил купить еще, однако денег у него не было, и он потребовал их у своей супруги, поскольку бюджет у них общий. Однако супруга отказалась давать деньги на покупку спиртного, тогда мужчина взял нож, направился в сторону супруги, сказал «Запорю тебя!» и направил нож в ее сторону.

Женщина испугалась, в этот момент к мужчине подошел его сын и оттолкнул его от матери, после чего вызвал сотрудников полиции, поскольку мужчина вел себя агрессивно и мог причинить вред матери.

Прибывшие сотрудники полиции не застали агрессивного мужчину дома, однако на следующий день вызвали его в отдел полиции, где он признался в содеянном. В настоящее время он принес извинения супруге, она его простила и они продолжают жить вместе.

Своими умышленными действиями мужчина совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 119 УК РФ.