Происшествия

Мошенники выманили более 2 миллионов рублей у псковского пенсионера

Очередные случаи интернет мошенничества зарегистрированы в Псковской области. Об Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

80-летнему псковичу и 93-летнему жителю Псковского района поступили звонки от неизвестных злоумышленников, которые представились брокерами. Звонившие предложили дополнительный заработок в сети Интернет. Доверившись мошенникам, пенсионеры перевели им 14 тысяч рублей и 2 136 000 рублей соответственно.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.