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Волонтеров для поисков пропавшей 7 сентября пенсионерки ищут в Гдовском районе

Выезд для поиска пропавшей 7 сентября пенсионерки организуют в Гдовском районе поисковики регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отряде.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

73-летняя Тамара Гуняшева пропала в деревне Журавлев Конец Гдовского района. 7 сентября женщина ушла из дома в лес и не вернулась.

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Место сбора для желающих присоединиться к поиску: деревня Журавлев Конец Гдовского района, координаты: 58.958590, 28.143399. Сбор 14 сентября в 9:00. C собой нужно взять фонари, а также одежду, подходящую для лесных задач, сменную одежду, перекус, теплый чай.

Также ищут добровольцев на автомобилях с возможностью привезти поисковиков на место сбора и вернуть назад.