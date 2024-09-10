Волонтеров для поисков пропавшей 7 сентября пенсионерки ищут в Гдовском районе

Выезд для поиска пропавшей 7 сентября пенсионерки организуют в Гдовском районе поисковики регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в субботу, 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отряде.
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
73-летняя Тамара Гуняшева пропала в деревне Журавлев Конец Гдовского района. 7 сентября женщина ушла из дома в лес и не вернулась.
Место сбора для желающих присоединиться к поиску: деревня Журавлев Конец Гдовского района, координаты: 58.958590, 28.143399. Сбор 14 сентября в 9:00. C собой нужно взять фонари, а также одежду, подходящую для лесных задач, сменную одежду, перекус, теплый чай.
Также ищут добровольцев на автомобилях с возможностью привезти поисковиков на место сбора и вернуть назад.