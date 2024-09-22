Происшествия

Четверо подростков сбежали из школы-интерната в Великих Луках

Четверо подростков сбежали из школы-интерната в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Фото здесь и далее: «След»

Пропали Тимофей Рябцев 2011 года рождения, Павел Слышов 2009 года рождения, Михаил Максименко 2013 года рождения, Ефим Рябцев 2009 года рождения.

По имеющейся информации, в 8:00 они ушли из школы-интерната (Великие Луки, улица Щорса, 90) и могли двигаться к трассе М-9 Москва - Балтия и далее в сторону Пскова.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении подростков, просят сообщить об этом в полицию: 5-27-94 (дежурная часть), либо великолукскому поисковому отряду «След» +79113767676.

Ранее сообщалось о пропаже Михаила Максименко.