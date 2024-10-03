Происшествия

Житель Великих Лук украл 25 тысяч рублей у доверчивого знакомого

В Великих Луках прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в воровстве с причинением значительного ущерба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Следствие выяснило, что в мае 2023 года обвиняемый по просьбе знакомого согласился сдать его ноутбук в ломбард для получения займа. Позже он вспомнил, что на его имя в ломбарде хранится ноутбук, принадлежащий знакомому. В тайне от него мужчина забрал из ломбарда 25 тысяч рублей, нанеся знакомому серьёзный финансовый ущерб.

За это преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.