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Приставы взыскали наказание c великолучанина за убийство ухажера своей возлюбленной

Судебные приставы Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов взыскали моральный вред с жителя Великолукского района, признанного в убийстве молодого человека, сообщили в УФССП по Псковской области.

Убийство произошло во время вечеринки. Молодой человек испытал неприязнь к своему знакомому, поскольку тот общался с девушкой, которая ему симпатична. Под воздействием ревности и импульсивности, обвиняемый нанес своему сопернику смертельное ножевое ранение.

Великолукский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку) и назначили наказание в виде лишения свободы и взыскании 1 миллиона 50 тысяч рублей в пользу родственников погибшего.

В ходе расследования приставы выяснили, что у осужденного есть счет, на котором находится необходимая сумма для погашения части долга.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.