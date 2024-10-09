Происшествия

Псковские следователи дважды выезжали на пожары с погибшими на выходных

За прошедшие выходные псковские следователи дважды выезжали на пожары с гибелью людей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

12 и 13 октября в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в Дедовичском районе и Стругокрасненском округе поступили сообщения о возгораниях жилища и заброшенного строения, в которых погибли два человека, один из которых несовершеннолетний.

По данным фактам следственными органами проводятся процессуальные проверки.

Напомним, пожар в неэксплуатируемом строении произошел в поселке городского типа Струги Красные Псковской области на улице Граничная 13 октября. При ликвидации пожара обнаружили погибшим мужчину 1962 года рождения. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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