Происшествия

Псковичи перевели на «безопасный счет» более миллиона рублей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района не досчитались в общей сложности более миллиона рублей после общение с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. И, в частности, под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, а также оформления кредитов завладели их сбережениями.

Таким образом, потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, лишились в общей сложности более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.