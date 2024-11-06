Происшествия

Торговый павильон загорелся в Дедовичах из-за неисправности электрооборудования

Торговый павильон горел 13 ноября на улице Коммунаров в поселке Дедовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Обращение о возгорании поступило в 7:14 . В торговом павильоне огнем поврежден холодильник на площади 4 кв. метра, пространство внутри закопчено по всей площади. Предположительная причина - аварийный режим работы электрооборудования.

Пожарными МЧС России пресечено распространение огня на соседний торговый павильон.