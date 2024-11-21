Происшествия

Пскович украл три велосипеда и предстанет перед судом

Первым заместителем прокурора города Пскова в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже трех велосипедов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года обвиняемый, прогуливаясь по городу, заметил, как кто-то выходит из подъезда многоквартирного дома. Воспользовавшись открытой дверью, он зашел внутрь с намерением похитить имущество. На лестничной площадке между третьим и четвертым этажами он обнаружил велосипед, который не был пристегнут тросовым замком. Убедившись, что рядом никого нет, мужчина забрал велосипед и покинул подъезд, после чего уехал на нем в неизвестном направлении.

После успешной кражи первого велосипеда обвиняемый повторил свои действия еще дважды, похитив два велосипеда аналогичным способом. В результате его действий потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму 35 000 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.