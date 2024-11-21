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Великолукский суд рассмотрел новые иски к администратору канала «Баба Яга» о защите чести и достоинства

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску депутата Великолукской городской Думы Дмитрия Кислицина к экс-депутату Псковского областного Собрания, экс-сопредседателю и исполняющему обязанности руководителя исполкома ОНФ в Псковской области, возглавлявшему команду «Яблока» на муниципальных выборах 2022 года, Всеволоду Козловскому о защите чести и достоинства.

Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области, иск касался взыскания морального вреда, связанного с распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца.

В обоснование требований указано, что 28 марта 2021 года Всеволод Козловский путем распространения клеветнических сведений в отношении Дмитрия Кислицина, находящегося на тот момент в должности начальника ОМВД России по городу Великие Луки, разместил в Telegram-канале публикацию, в которой истец обвиняется в превышении бывшим начальником ОМВД должностных полномочий и получении взяток. Однако Дмитрий Кислицин за период прохождения службы в органах внутренних дел к какой-либо ответственности не привлекался, неоднократно поощрялся и награждался, отметили в пресс-службе судов.

Также суд рассмотрел гражданский иск главы города Великие Луки Николая Козловского к Всеволоду Козловскому о защите чести и достоинства. В обоснование требований указано, что 2 ноября 2020 года ответчик с целью популяризации себя как кандидата в Псковское областное Собрание депутатов путем распространения клеветнических сведений в отношении, в том числе, главы муниципального образования города Великие Луки, разместил в Telegram-канале публикацию, в которой глава Великих Лук обвиняется в присвоении денег из бюджетов различных уровней, при том, что истец осуществляет свою деятельность строго в правовом поле, заметили в пресс-службе судов.

Учитывая, что вышеуказанные обстоятельства подтверждены материалами дел, суд в обоих случаях пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исков.

Напомним, публикации Всеволод Козловский размещал в Telegram-канале «Баба Яга». Ранее отмечалось, что он его создал, чтобы использовать в качестве платформы для пиара на выборах.