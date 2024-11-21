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Полтора года условно получил владелец пони в Пскове за небезопасное катание ребенка

За оказание небезопасных услуг по катанию на лошади владельцу пони в Пскове назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что 10 сентября 2023 владелица пони, будучи уведомленной о запрете катания на лошадях на пешеходных зонах площадей, территориях памятников архитектуры искусства, поручила сопровождение лошади человеку, который по причине отсутствия необходимых навыков, опыта и квалификации в управлении с лошадьми не справился с управлением пони в Детском парке города Пскова. В результате пони скинул с себя ребенка, тот получил телесные повреждения.

С учетом данных о личности осужденной, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 238 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с вменением в период испытательного срока исполнения определенных обязанностей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля. В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.