Происшествия

Сотрудникам администрации Новосокольнического района грозит до 10 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Новосокольнического района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения градостроительного законодательства, законодательства о закупках для муниципальных нужд, в том числе в сфере реализации национальных проектов, а также финансового законодательства в местной администрации.

Установлено, что администрация района незаконно выплатила подрядной организации, осуществляющей возведение трех многоквартирных домов в города Новосокольники, сумму более 193 миллионов рублей за работы по строительству домов, которые фактически выполнены не были.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы следствия, возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре.