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Происшествия

Ребенок провалился под лед возле Кузнецкого моста в Пскове

20.12.2024 18:36|ПсковКомментариев: 0

Пожарные МЧС России в Пскове спасли ребенка, провалившегося под лёд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

20 декабря в центре города возле Кузнецкого моста 12-летний мальчик провалился под неокрепший лед на реке Пскове. Сообщение в чрезвычайное ведомство передал очевидец.

Диспетчеры пункта связи главного управления оперативно направили к месту происшествия дежурный караул близлежащей к месту происшествия пожарной части. Прибывшие за считанные минуты огнеборцы спасли подростка и передали медикам.

Ребенок госпитализирован с переохлаждением.

Напомним, в Пскове запрещён выход на лёд с 18 декабря. 

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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