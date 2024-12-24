Происшествия

Пьяная жительница Дно избила кружкой знакомого в бане

44-летняя жительница города Дно предстанет перед судом за умышленное причинение легкого вреда здоровью знакомого (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Дновского района.

В ходе расследования установлено, что ночью 4 июня обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находилась в бане на своем приусадебном участке в Дно. В ходе конфликта, используя кружку, не менее двух раз ударила потерпевшего по голове, причинив телесные повреждения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №5 Дновского района. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.