Жительницу Стругокрасненского округа осудили за кражу телефонов у несовершеннолетних

Жительницу Стругокрасненского округа наказали за кражу двух телефонов (часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.
В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в июле, проходя по рыночной площади в Стругах Красных, на торговом павильоне обвиняемая обнаружила рюкзак, в котором находились 2 мобильных телефона, принадлежащих несовершеннолетним потерпевшим.
Обвиняемая забрала из рюкзака мобильные телефоны и скрылась с ними.
Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. С учетом позиции государственного обвинителя суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ и назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.