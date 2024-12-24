Происшествия

Жительницу Стругокрасненского округа осудили за кражу телефонов у несовершеннолетних

Жительницу Стругокрасненского округа наказали за кражу двух телефонов (часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в июле, проходя по рыночной площади в Стругах Красных, на торговом павильоне обвиняемая обнаружила рюкзак, в котором находились 2 мобильных телефона, принадлежащих несовершеннолетним потерпевшим.

Обвиняемая забрала из рюкзака мобильные телефоны и скрылась с ними.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. С учетом позиции государственного обвинителя суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ и назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.