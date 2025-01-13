Происшествия

Иностранцы пытались незаконно пересечь границу РФ в Усвятском округе на новогодних праздниках

Попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации тремя группами иностранных граждан пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в период новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

В ходе осуществления контроля за соблюдением правил пограничного режима в Усвятском муниципальном округе пограничники выявили 11 иностранных граждан, желающих незаконно пересечь госграницу России в обход установленных международных пунктов пропуска. В результате проверочных мероприятий установлено, что среди задержанных находились пятеро выходцев из стран Африки и шестеро жителей Центральной Азии, одному из которых въезд в Россию не разрешен. Иностранцы документов для нахождения в пограничной зоне не имели.

Решениями районных судов нарушители привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов и выдворения с территории России.

В пограничном управлении напомнили о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.