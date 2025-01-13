Происшествия

Псковскую студентку заключили под стражу за поджог автомобиля

19 летняя псковичка, подозреваемая в поджоге автомобиля заключена под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Девушка, попав под влияние неустановленных лиц, подожгла автомобиль.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Свою вину девушка не отрицает.

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Как установлено в судебном заседании, обвиняемая постоянного источника дохода не имеет, по месту регистрации не проживает, является студенткой, преступление совершено в общественном месте общеопасным способом в соучастии с неустановленном лицом.

С учетом того, что обвиняемая, опасаясь тяжести грядущего наказания, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать установлению истины и производству по делу, суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения.

Исследовав материалы дела, учитывая личность обвиняемой и конкретные обстоятельства, суд удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела и избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 29 суток, то есть до 18 февраля 2025 года.

Псковский областной суд постановление Псковского городского суда Псковской области оставил без изменения.