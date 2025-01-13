Происшествия

Суд присяжных над жителем Вологды начался в Дедовичах по делу о перевозке наркотиков

Дело в отношении уроженца Вологды о сбыте наркотиков начали в Дедовичском районном суде с участием присяжных заседателей (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Органы предварительного следствия установили, что в декабре 2022 года мужчина через мессенджер получил задание от неустановленного лица на транспортировку наркотического средства в размере 1054 грамма из Дедовичского района в Вологду. Это наркотическое вещество назначалось для создания тайников-закладок с целью последующего сбыта.

Выполняя данное задание, житель Вологды прибыл в Дедовичский район, где забрал пакет с наркотиками и погрузил в салон своего автомобиля. Возвращаясь к месту своей регистрации, мужчина был задержан.

Следующее судебное заседание состоится 29 января 2025 года.