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«Физкультурник» из Локни украл у пенсионера 16-килограммовую гантель

16.01.2025 12:59|ПсковКомментариев: 0

Житель Локни украл у пенсионера гантель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

«"Физкультурнику" придется ответить по закону», - отметили в пресс-службе. 

По имеющимся данным, в ночь с 8 на 9 января в поселке Локня из сарая у дома на улице Октябрьской была похищена металлическая гантель весом 16 килограммов. Обнаружив пропажу, владелец - пожилой мужчина - обратился за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен. Им оказался безработный житель Локни, мужчина 1989 года рождения. По версии следствия, этому гражданину гантель понадобилась вовсе не для физических упражнений. Он намеревался продать ее скупщику металлоизделий, но не успел. Краденую вещь обнаружили и изъяли полицейские.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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