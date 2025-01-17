Происшествия

Псковичка может попасть в тюрьму из-за сообщения о минировании кафе

Заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении жительницы Пскова, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Сотрудники одного из кафе Пскова не разрешили находиться в заведении женщине, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, и проводили ее на улицу. После чего псковичка позвонила в службу спасения «112» и сообщила о заминировании кафе.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, граждан и сотрудников кафе эвакуировали, однако информация, сообщенная по телефону «112» не подтвердилась.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения. Санкция по вменяемой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.