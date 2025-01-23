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Осужденный за попытку сбыта наркотиков в Великих Луках добился условно-досрочного освобождения

Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство осуждённого, отбывающего наказание в исправительном центре №1 УФСИН России по Псковской области, об условно-досрочном освобождении, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Осуждённый был приговорён Калининским районным судом Санкт-Петербурга к 4 годам лишения свободы за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Неотбытая часть наказания в виде 1 года 9 месяцев 8 дней лишения свободы была заменена судом на принудительные работы.

На момент рассмотрения ходатайства осуждённый отбыл установленную законом часть срока наказания, после которой может быть применено условно-досрочное освобождение.

Суд учёл поведение осуждённого в период отбывания наказания, его отношение к совершённому деянию, наличие поощрения, активное участие в общественной жизни исправительного центра и пришёл к выводу, что цели наказания достигнуты и осуждённый не нуждается в полном его отбывании.

На основании этого суд вынес постановление об условно-досрочном освобождении осуждённого от отбывания наказания в виде принудительных работ на срок 5 месяцев. На освобождённого были возложены обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осуждённого, не менять место постоянного жительства без уведомления этого органа и трудиться.

Постановление пока не вступило в законную силу.