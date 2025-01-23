Происшествия

Более полугода пскович переводил деньги мошенникам

С июля по декабрь 2024 года злоумышленники обманом выманили у жителя Псковского района более 700 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («мошенничество»).

Установлено, что в июле 2024 года мужчине позвонил неизвестный и представился помощником организации, занимающейся возвратом средств людям, пострадавшим от финансовой пирамиды. Звонившая убедила мужчину переводить деньги на счета мошенников.

На протяжении нескольких месяцев жителю Псковского района звонили с разных номеров и просили переводить деньги. В итоге он взял несколько кредитов и перевёл более 700 тысяч рублей на указанные мошенниками реквизиты. После этого злоумышленники перестали выходить с ним на связь.